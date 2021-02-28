لبنان

قطاع العزم مهنئا الفائزين في انتخابات متفرغي اللبنانية: مصلحة الجامعة تأتي فوق كل الاعتبارات

Lebanon 24
28-02-2021 | 14:28
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 هنأ قطاع العزم في بيان، "الأساتذة الجامعيين ومجلس مندوبي رابطتهم بالأداء الراقي والهادىء الذي تجلى في الانتخابات أمس في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، لانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية". ونوه ب "نسبة المشاركة الكبيرة للمندوبين في هذا الاستحقاق، على الرغم من الظروف الصحية الحالية، وهذا إن دل على شيء، فعلى اهتمام أساتذة الجامعة ورغبتهم بتعزيز هيئتهم النقابية ودعمها في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتعكس هذه المشاركة التنافس الايجابي بين الأساتذة على خدمة الجامعة وتحقيق مصالحها".

وقال: "يهم القطاع أن ينوه بالجهد الكبير والتنظيم الدقيق للعملية الانتخابية اللذين بذلهما كل من رئيس مجلس المندوبين وأمين سر المجلس. ويتقدم القطاع من الزملاء الفائزين بعضوية الهيئة التنفيذية للرابطة والذين يمثلون كل أساتذة الجامعة، بالتهنئة ويشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة ويضع القطاع كل إمكاناته في خدمتهم وخدمة أساتذة الجامعة الوطنية، وذلك في سبيل الحفاظ عليها منارة للعلم والمعرفة، وجامعة لكل اللبنانيين. كل ذلك عبر حماية الجامعة ودعم موازنتها وحماية مكتسبات أهلها ودعم حقوقهم والإسراع في إقرار ملفاتهم وعلى رأسها ملفا التفرغ والملاك".

وختم: "خيار قطاع العزم للأساتذة الجامعيين هو دائما الجامعة وأهلها، وهو يؤكد بالعمل والتجربة أن مصلحة الجامعة تأتي فوق كل الاعتبارات. نبارك مجددا لأساتذة الجامعة انتخاب هيئتهم النقابية الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق الدائم، وللجامعة كل الثقة والدعم".
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