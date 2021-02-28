لبنان

من هو اللبناني الذي اعتقلته اسرائيل اليوم؟

Lebanon 24
28-02-2021 | 14:55
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في متابعة  لقضية اعتقال شخصاً  لبنانيا تسلّل إلى الأراضي المحتلّة، افادت المعلومات ان الشاب حسين ابوقيس من بلدة الهبارية هو من القى الجيش الاسرائيلي القبض عليه  صباحا بعد عبوره الى الاراضي المحتلة في تلال  كفرشوبا من دون معرفة الاسباب.
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حسين ابوقيس

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