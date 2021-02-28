لبنان

لجنة الأسير سكاف ترد على الراعي

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:14
A-
A+
Doc-P-798231-637501222366300273.jpg
Doc-P-798231-637501222366300273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استنكرت "لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف"، في بيان، "ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي في خطابه بشأن حياد لبنان، لأنه خطاب لا يمثل الشعب اللبناني المقاوم، الذي قدم الآلاف من خيرة شبابه شهداء وجرحى وأسرى في سبيل الدفاع عن الأرض بمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته ومجازره الوحشية، التي نفذها في جنوبنا الغالي بحق أبناء وطننا ويشهد العالم عليها، ولا سيما مجزرتي قانا الأولى والثانية، واعتقاله لآلاف الأسرى اللبنانيين في سجونه، ولا يزال منهم حتى يومنا عميد الأسرى يحيى سكاف المعتقل منذ 43 عاما، ولم نشهد لموقف واحد من البطريرك الراعي يقف فيه بجانب قضيتنا".

وشددت على أن "مجد لبنان صنعه المقاومون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسام التي حررت معظم أراضي وطننا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:05 | 2021-02-28
21:00 | 2021-02-28
20:54 | 2021-02-28
20:45 | 2021-02-28
20:01 | 2021-02-28
19:51 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website