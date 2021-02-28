لجنة الأسير سكاف ترد على الراعي

استنكرت "لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف"، في بيان، "ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي في خطابه بشأن حياد لبنان، لأنه خطاب لا يمثل الشعب اللبناني المقاوم، الذي قدم الآلاف من خيرة شبابه شهداء وجرحى وأسرى في سبيل الدفاع عن الأرض بمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته ومجازره الوحشية، التي نفذها في جنوبنا الغالي بحق أبناء وطننا ويشهد العالم عليها، ولا سيما مجزرتي قانا الأولى والثانية، واعتقاله لآلاف الأسرى اللبنانيين في سجونه، ولا يزال منهم حتى يومنا عميد الأسرى يحيى سكاف المعتقل منذ 43 عاما، ولم نشهد لموقف واحد من البطريرك الراعي يقف فيه بجانب قضيتنا".وشددت على أن "مجد لبنان صنعه المقاومون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسام التي حررت معظم أراضي وطننا".