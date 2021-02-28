حريق على اوتوستراد خلدة

شب حريق في أحد الأبنية التجارية على اوتوستراد خلدة باتجاه صيدا، مما تسبب بزحمة سير في المكان.



وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات.