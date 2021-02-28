لبنان

حريق على اوتوستراد خلدة

Lebanon 24
28-02-2021 | 15:29
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 شب حريق  في أحد الأبنية التجارية على اوتوستراد خلدة باتجاه صيدا، مما تسبب بزحمة سير في المكان.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني، وعملت على إخماد الحريق، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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خلدة

حريق

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