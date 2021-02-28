وهاب لرجال الدين: فرجونا كرمكم

غرد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهام عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الأوقاف لمختلف الطوائف تشكل أكثر من ٤٠ ٪ من أراضي لبنان وبالمقابل لا أسمع إلا رجال دين دجالين يتباكون على الناس ويهاجمون الدولة . طيب الدولة فلست وصرفت كل شي معها ومع المودعين فرجونا هلق كرمكم أو تدجيل بتدجيل كل القصة والله بيلزمكن سجن".