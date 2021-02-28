لبنان

الميس وبخاري تداولا في اوضاع البقاع العامة

Lebanon 24
28-02-2021 | 16:57
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 استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مكتبة أزهر البقاع في زيارة اطمئنان، في حضور القاضي الشرعي في البقاع الشيخ عبد الرحمن شرقية، ومدير مكتب المفتي الشيخ زياد هيفه والمستشار الحاج محمد مرعي ياسين، والناظر العام في أزهر البقاع الشيخ عمر جانبيه.
 
وكانت فرصة للتدوال في أوضاع المنطقة الاجتماعية والسياسي
المصدر: الوكالة الوطنية
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