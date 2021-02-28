لبنان

سيارة رباعية الدفع تحترق في الناقورة (صورة)

Lebanon 24
28-02-2021 | 17:11
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شب حريق اليوم قرابة الثالة بعد الظهر، داخل سيارة رباعية الدفع في منطقة الناقورة، وقام عناصر من الدفاع المدني بالسيطرة عليه، لتقتصر الاضرار فقط على الماديات.
 
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