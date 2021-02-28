لبنان

حملة لتنظيف محمية شاطىء صور بعد تسرب نفطي

Lebanon 24
28-02-2021 | 18:08
A-
A+
Doc-P-798261-637501325355718860.jpg
Doc-P-798261-637501325355718860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل متطوعون من جمعيات أهلية وبيئية، منها "حملة منتشرين" و"البيت البرتقالي OCTC" على رفع التلوث وتنظيف جزء كبير من شاطئ حمى المنصوري، بالتعاون مع كشافة الرسالة الإسلامية، منذ صباح اليوم حتى الثانية من بعد الظهر، وذك استكمالا للحملة التي أطلقها أمس اتحاد بلديات صور ومحميتها الطبيعية مع المركز الوطني للبحوث العلمية لتنظيف الشواطئ من التسرب النفطي، في حين وصلت الكمية المرفوعة عنه إلى حوالي طن من مادة القطران السامة.

وألقت الناشطة فاديا جمعة المسؤولة عن تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، كلمة قالت فيها: "يلزمنا مجهود جبار لرفع هذا العدوان المتمثل بالتلويث الذي تعرضت له شواطئنا". كما أثنت على "عمل الكشاف والدفاع المدني والمتطوعين والجمعيات المشاركة التي حضرت من مختلف المناطق اللبنانية".

وختمت جمعة: "واجبنا اليوم المحافظة على كامل شواطئنا وحمايتها من أي تلوث أو عدوان، والأولوية هي لرفع الأضرار عنها إذ انها تعتبر مراكز السلاحف البحرية وبخاصة مع اقتراب مواسم تعشيشها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:05 | 2021-02-28
21:00 | 2021-02-28
20:54 | 2021-02-28
20:45 | 2021-02-28
20:01 | 2021-02-28
19:51 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website