حملة لتنظيف محمية شاطىء صور بعد تسرب نفطي

عمل متطوعون من جمعيات أهلية وبيئية، منها "حملة منتشرين" و"البيت البرتقالي OCTC" على رفع التلوث وتنظيف جزء كبير من شاطئ حمى المنصوري، بالتعاون مع كشافة الرسالة الإسلامية، منذ صباح اليوم حتى الثانية من بعد الظهر، وذك استكمالا للحملة التي أطلقها أمس اتحاد بلديات صور ومحميتها الطبيعية مع المركز الوطني للبحوث العلمية لتنظيف الشواطئ من التسرب النفطي، في حين وصلت الكمية المرفوعة عنه إلى حوالي طن من مادة القطران السامة.وألقت الناشطة فاديا جمعة المسؤولة عن تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، كلمة قالت فيها: "يلزمنا مجهود جبار لرفع هذا العدوان المتمثل بالتلويث الذي تعرضت له شواطئنا". كما أثنت على "عمل الكشاف والدفاع المدني والمتطوعين والجمعيات المشاركة التي حضرت من مختلف المناطق اللبنانية".وختمت جمعة: "واجبنا اليوم المحافظة على كامل شواطئنا وحمايتها من أي تلوث أو عدوان، والأولوية هي لرفع الأضرار عنها إذ انها تعتبر مراكز السلاحف البحرية وبخاصة مع اقتراب مواسم تعشيشها".