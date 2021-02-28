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لبنان
عدّاد وفيات "كورونا" يرتفع في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
28-02-2021
|
18:39
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 375033 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2252 ضمن المقيمين و6 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 291590، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 4692، إذ تمّ تسجيل 40 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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