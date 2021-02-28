لبنان

البستاني رداً على الطبش: لو ما النكد السياسي كان صار في إصلاح بالكهرباء

Lebanon 24
28-02-2021 | 19:16
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ردّت الوزيرة السابقة ندى البستاني على كلام النائب رولا الطبش بشأن ملف الكهرباء، وقالت عبر "تويتر": "سعادتك أولاً، يا ريت بتذكّري اهالي بيروت مين قرّر تثبيت تعرفة كهرباء لبنان سنة ٩٤ ويلي كان السبب بتراكم 40 مليار دولار عجز على المؤسسة، ولصالح اي مافيا كان هالقرار".
وأضافت: "وزراء التيار الوطني الحر الوحيدين يلّي حطّوا خطة لإصلاح القطاع ومحاربة المافيات ولو ما النكد السياسي كان صار في إصلاح بالكهرباء وضوّا كلّ لبنان وهيدا باعتراف رئيس حزبك".
وأردفت البستاني: "الافتراءات والتهديدات والنكد السياسي ما بفيدوا إلاّ المافيات يلّي عم بتحكي عنّن. أنا بشجعك تطالبي متلنا بالتدقيق الجنائي لنعرف مين المستفيد من عدم تطبيق خطة الكهربا".
 
 
وكانت الطبش غردت عبر "تويتر" قائلة: "لا يمكن وضع التقنين الحاد للكهرباء في العاصمة بيروت، كما في كل المناطق اللبنانية، إلا في خانة المافيا التي تتحكم برقاب الناس. أكثر من عقد على تولي البرتقاليين لوزارة الطاقة، مع تعطيل مقصود لأي عملية إصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان أو للقطاع ككل، والنتيجة: مزراب دهب للمافيا، وسرداب قهر للناس! الى المسؤولين عن الظلمة في بيوتنا، إرحلوا، وإلا مصيركم زنزانة مظلمة، فاحذروا!".
 
 
 
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