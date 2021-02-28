بعد انتشاره.. "قوى الأمن" تكشف حقيقة فيديو قيل أنه لإشكال بالخندق الغميق

حقيقة الفيديو المرفق بتسجيل صوتي الذي يتم تداوله عن اشكال حصل في #الخندق_الغميق - #بشارة_الخوري
بعد التحقق تبين أنه في احدى دول الشرق الاقصى بوقت سابق وليس في #لبنان لذلك الرجاء عدم التداول به، ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخياً للحقيقة.#fakenews pic.twitter.com/4oeVjuupaN
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 28, 2021
حقيقة الفيديو المرفق بتسجيل صوتي الذي يتم تداوله عن اشكال حصل في #الخندق_الغميق - #بشارة_الخوري
بعد التحقق تبين أنه في احدى دول الشرق الاقصى بوقت سابق وليس في #لبنان لذلك الرجاء عدم التداول به، ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخياً للحقيقة.#fakenews pic.twitter.com/4oeVjuupaN