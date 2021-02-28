بعد انتشاره.. "قوى الأمن" تكشف حقيقة فيديو قيل أنه لإشكال بالخندق الغميق

ذكرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر" أنّ فيديو الإشكال الذي قيل أنه حصل في منطقة الخندق الغميق - بشارة الخوري، يعود إلى حادثة وقعت في إحدى دول الشرق الأقصى خلال وقتٍ سابق.

وجاء في تغريدة "قوى الأمن": حقيقة الفيديو المرفق بتسجيل صوتي الذي يتم تداوله عن اشكال حصل في الخندق_الغميق - بشارة_الخوري.. بعد التحقق تبين أنه في احدى دول الشرق الاقصى بوقت سابق وليس في لبنان لذلك الرجاء عدم التداول به، ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخياً للحقيقة.