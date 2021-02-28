لبنان

بعد انتشاره.. "قوى الأمن" تكشف حقيقة فيديو قيل أنه لإشكال بالخندق الغميق

Lebanon 24
28-02-2021 | 19:51
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ذكرت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عبر حسابها على "تويتر" أنّ فيديو الإشكال الذي قيل أنه حصل في منطقة الخندق الغميق - بشارة الخوري، يعود إلى حادثة وقعت في إحدى دول الشرق الأقصى خلال وقتٍ سابق.
وجاء في تغريدة "قوى الأمن": حقيقة الفيديو المرفق بتسجيل صوتي الذي يتم تداوله عن اشكال حصل في الخندق_الغميق - بشارة_الخوري.. بعد التحقق تبين أنه في احدى دول الشرق الاقصى بوقت سابق وليس في لبنان لذلك الرجاء عدم التداول به، ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخياً للحقيقة.
 
 
 
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