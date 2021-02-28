لبنان

حملة نظافة في سوق صيدا التجاري عشية فتحه

Lebanon 24
28-02-2021 | 20:45
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نفّذ فوج إطفاء بلدية صيدا، مساء اليوم الجمعة، حملة تنظيف وشطف لشوارع السوق التجاري وذلك عشية فتحه صباح غدٍ الإثنين.

وجاءت الحملة بناء على اتصال تلقّاه السعودي من رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.
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صيدا

سوق

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