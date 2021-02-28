حملة نظافة في سوق صيدا التجاري عشية فتحه

نفّذ فوج إطفاء بلدية صيدا، مساء اليوم الجمعة، حملة تنظيف وشطف لشوارع السوق التجاري وذلك عشية فتحه صباح غدٍ الإثنين.



وجاءت الحملة بناء على اتصال تلقّاه السعودي من رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.