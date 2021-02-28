مجهول يرمي قنبلة في مجدليا - زغرتا

اقدم مجهول على رمي قنبلة يدوية بجانب صيدلية الوهيب في منطقة مجدليا - زغرتا من دون وقوع اصابات.



وطوق الجيش المكان وباشر بفتح تحقيق بالموضوع وملاحقة الفاعل.