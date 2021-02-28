محتجون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ بالاتجاهين (صور)

قطع عدد من المحتجين الطريق عند جسر الرينغ بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستنكاراً للتقنين الكهربائي القاسي.

وشهدت المنطقة انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش وفرقة مكافحة الشغب.