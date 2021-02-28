لبنان

محتجون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ بالاتجاهين (صور)

Lebanon 24
28-02-2021 | 20:59
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قطع عدد من المحتجين الطريق عند جسر الرينغ بالاتجاهين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستنكاراً للتقنين الكهربائي القاسي.
 
 
وشهدت المنطقة انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش وفرقة مكافحة الشغب.
 
 
 
 
 
 
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