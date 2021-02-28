لبنان

اشكال واطلاق نار في ضهر العين.. والسبب "أفضلية مرور"

Lebanon 24
28-02-2021 | 21:00
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وقع اشكال على اوتوستراد ضهر العين - الكورة على خلفية افضلية مرور، وقد تطور الى اطلاق نار من دون وقوع اصابات.

ووفقاً للمعلومات، فقد قام مطلق النار بتسليم نفسه للقوى الامنية، وتم اخلاء سبيله بعد مدة بسند اقامة.
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اطلاق نار

الكورة

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