"البنزين غير متوفر".. محطات وقود في طرابلس ترفع خراطيمها

بدأت محطات تعبئة وقود عديدة في طرابلس والشمال برفع خراطيمها، وذلك بسبب عدم توفر مادتيّ البنزين والمازوت لديها.

وعلم "لبنان24" أنّ بعض محطات امتنعت عن تعبئة البنزين اعتباراً من مساء اليوم.