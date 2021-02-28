الجيش: خرقان بحريان لزورقين معاديين مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6.33 ولغاية الساعة 9.05، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 متراً. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".