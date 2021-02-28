إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن تخفيف قيود الإغلاق

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بياناً جاء فيه: "إلحاقاً للبيانات التنفيذية للقرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق تقرر ما يلي:

1- يبقى تدبير حظر الخروج والولوج معمولاً به اعتباراً من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 مع الزامية ارتداء الكمامة عند التنقل والتجول.

2- تمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية، وتبقى الحدائق العامة مغلقة.

3- تمنع كافة التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية.

4- يتم التقيد بعدد 3 أشخاص ضمناً السائق عند الانتقال بواسطة السيارات العمومية و 50% من سعة باقي وسائل النقل العامة مع الزامية ارتداء الكمامة.

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