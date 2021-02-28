جمعية تجار زحلة: على المؤسسات والمتسوقين تطبيق البروتوكول الصحي

دعت جمعية تجار زحلة في بيان اصحاب المؤسسات التجارية "إلى اتباع وتطبيق كافة مندرجات البروتوكول الصحي الذي بموجبه يحق للمؤسسات التجارية ان تستأنف العمل ابتداء من نهار الغد الاثنين، وذلك تحت عنوان "ت ما نرجع نسكر".وتمنت الجمعية على "زوار اسواق زحلة التجارية التزام ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".