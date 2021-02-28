5 جرى في حريق كبير بالعاقبية - الزهراني

أصيب 5 اشخاص جراء حريق كبير شب داخل محل مؤلف من طبقتين مخصص لبيع المواد الغذائية والخرضوات في العاقبية - الزهراني.

وواجه عناصر الدفاع المدني صعوبة في اخماد النيران بسبب وجود عدد كبير من قوارير الغاز والمواد السريعة الاشتعال.