نائب "لبنان القوي" يفجر فضيحة: هناك 27 مليار دولار غير معروف أين أنفقت

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّه ليس لدى تكتل لبنان القوي أن موقف سلبي من طرح البطريرك بشارة الراعي، وقال: "نحنُ نؤيد الحياد الإيجابي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال كنعان: "ما هو غير المدول في لبنان؟ بدءاً بالمبادرة الفرنسية حكومياً مروراً بصندوق النقد مالياً وصولاً الى المطالبة بالقضاء الدولي في انفجار المرفأ".

وفي الملف المالي، قال كنعان أنه "وصل للديوان المحاسبي أنّ 27 مليار دولار غير معروف أين أنفقت، وعلينا أن نحرر القضاء في التدقيق المالي وإلا فلنذهب إلى محكمة دولية".

ورأى كنعان أن ما قدمه الرئيس السابق فؤاد السنيورة في التدقيق المالي مجرّد وعود لم يستطع تنفيذها.