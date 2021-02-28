لبنان

نائب "لبنان القوي" يفجر فضيحة: هناك 27 مليار دولار غير معروف أين أنفقت

Lebanon 24
28-02-2021 | 22:27
A-
A+
Doc-P-798305-637501489813243948.jpg
Doc-P-798305-637501489813243948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّه ليس لدى تكتل لبنان القوي أن موقف سلبي من طرح البطريرك بشارة الراعي، وقال: "نحنُ نؤيد الحياد الإيجابي". 
 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، قال كنعان: "ما هو غير المدول في لبنان؟ بدءاً بالمبادرة الفرنسية حكومياً مروراً بصندوق النقد مالياً وصولاً الى المطالبة بالقضاء الدولي في انفجار المرفأ".
 
وفي الملف المالي، قال كنعان أنه "وصل للديوان المحاسبي أنّ 27 مليار دولار غير معروف أين أنفقت، وعلينا أن نحرر القضاء في التدقيق المالي وإلا فلنذهب إلى محكمة دولية". 
 
ورأى كنعان أن ما قدمه الرئيس السابق فؤاد السنيورة في التدقيق المالي مجرّد وعود لم يستطع تنفيذها. 
 
إلى ذلك، قال كنعان عن الملف الحكومي: "أوجه نداءاً للرئيس الحريري لتسريع وتيرة التواصل مع رئيس الجمهورية".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:46 | 2021-03-01
00:24 | 2021-03-01
00:13 | 2021-03-01
00:07 | 2021-03-01
00:03 | 2021-03-01
23:55 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website