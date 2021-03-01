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لبنان
فشل المساعي
Lebanon 24
01-03-2021
|
00:07
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لم تفلح مساعي تخفيف التوتر بين مرجعية روحية ناشطة ورئيس تيار سياسي، لرفض الأول التراجع عن المواقف الأخيرة التي أعلنها ولاقت تجاوباً وطنياً واسعاً، وإعتبرها الثاني بأنها تُعيق تحقيق طموحاته السياسية في الإستحقاقات المقبلة، وفق أسرار "اللواء".
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