لبنان

الراعي وضع خريطة طريق للإنقاذ

Lebanon 24
01-03-2021 | 00:24
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أكّدت مصادر البطريركية المارونية لـ"السياسة" الكويتية أن البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال ما يجب قوله، وهو كفى عبثاً بلبنان، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج الذي أدى إلى تدمير البلد وإفلاسه، وأنه لا بد من عملية إنقاذ شاملة سريعاً، من أجل استعادة السيادة والاستقلال، وعدم الاستمرار في وضع البلد رهينة للآخرين الذين يريدون وضع أيديهم على مؤسساته، إذا ما نجحوا في إتمام الانقلاب الذي تحدث عنه البطريرك".
المصدر: السياسة الكويتية
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