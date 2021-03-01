الحياد مطلب الجميع

أوضحت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "للحياد شروطه ولا بد معرفة من يُحايد من ومع من سيُصار إلى ممارسة الحياد".

ولفتت إلى أن "ما من أحد ضد الحياد في لبنان لكن السؤال المطروح هل من قدرة على حماية الحياد وفرض هذا الأمر على الدول المجاورة وجعلها تحترم الحياد".