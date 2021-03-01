وفد "المستقبل" يزور بكركي اليوم

يزور وفد من تيّار المستقبل بكركي اليوم، ناقلاً رسالة من الرئيس سعد الحريري، تتعلّق بمواقفه والشأن الحكومي، كما يزور الوفد مطرانية بيروت للروم الارثوذكس للقاء المطران الياس عودة.