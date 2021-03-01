لبنان

وفد "المستقبل" يزور بكركي اليوم

Lebanon 24
01-03-2021 | 01:13
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يزور وفد من تيّار المستقبل بكركي اليوم، ناقلاً رسالة من الرئيس سعد الحريري، تتعلّق بمواقفه والشأن الحكومي، كما يزور الوفد مطرانية بيروت للروم الارثوذكس للقاء المطران الياس عودة.
المصدر: اللواء
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