لبنان

ملف حيوي على طاولة وزارة الخارجية

Lebanon 24
01-03-2021 | 04:42
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من المقرر أن يحضر ملف حيوي يشهد تجاذبات إقليمية ودولية، على طاولة وزارة الخارجية اليوم بحضور سفراء دول تتابع الشأن اللبناني.
المصدر: نداء الوطن
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