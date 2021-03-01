لبنان

رسائل التيار في زيارة البابا للعراق

Lebanon 24
01-03-2021 | 04:51
A-
A+
Doc-P-798347-637501713000246685.jpeg
Doc-P-798347-637501713000246685.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنشغلت دوائر "التيار الوطني" بتأمين تواصل غير مباشر مع جهات عراقية لحثّها على إيصال رسائل مناقضة لتوجهات بكركي خلال زيارة البابا إلى العراق.
مواضيع ذات صلة
احتياطات النقد الأجنبي العراقي تتجاوز 55 مليار دولار
lebanon 24
01/03/2021 08:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية تستدعي سفير إيران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق
lebanon 24
01/03/2021 08:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل وجرح 14 عنصرا من الجيش العراقي والحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة
lebanon 24
01/03/2021 08:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق.. أوامر بسحب "قوات الشغب" من ذي قار لمنع الصدامات!
lebanon 24
01/03/2021 08:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العراق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2021-03-01
08:45 | 2021-03-01
08:30 | 2021-03-01
08:30 | 2021-03-01
08:00 | 2021-03-01
06:41 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website