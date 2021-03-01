لبنان

لا لقاحات صينية؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 04:55
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تبيّن أن الحكومة الصينية امتنعت عن تزويد وزارة الصحة باللقاح الصيني بسبب موقف لبنان الرسمي من أزمة "مسلمي الايغور" في مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: نداء الوطن
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