رفض القاهرة صيغ التعطيل الحكومي يحكمه تصور استراتيجي للإقليم

كتب وليد شقير في " نداء الوطن": الديبلوماسية المصرية من بين الدول الأكثر إلحاحاً في هذا السياق على وجوب قيام حكومة جديدة في لبنان تستوفي شرطين، الأول أن تكون مقبولة من الشارع اللبناني وبعيدة كلياً عن ممارسات المرحلة السابقة التي أفقدت المواطن أي ثقة بالدولة. والثاني أن تكون لها صدقية عند المجتمع الدولي وموثوقة منه كي يتشجع على تقديم المساعدات للبلد، عبر اتفاق هذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يقود إلى تشجيع المانحين على المساعدة في إطار البرنامج الذي يكون جرى الاتفاق عليه مع الصندوق.

المتابعة المصرية لتفاصيل الاتصالات من أجل تأليف الحكومة، تسببت بقلق كبير لدى القاهرة من إطالة أمد الفراغ الحكومي من جهة، ومن التلويح بفراغات مقبلة على صعيد البرلمان عندما تنتهي ولايته، وفي رئاسة الجمهورية عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من جهة ثانية. وهذا القلق هو الذي دفع السفير علوي إلى القول بعد زيارة قام بها إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي في 21 كانون الثاني، إن "الفراغ جريمة وليس ورقة تفاوضية"، في إشارة منه إلى التكهنات بأن هدف تأخير الحكومة إبقاؤها ورقة تفاوضية في يد إيران في إطار الضغوط قبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. كما أن القلق من الفراغ يشمل بالنسبة إلى الجانب المصري الخشية من تدهور الأوضاع الأمنية ومن الانزلاق إلى فتنة طائفية ما دفع بالعلوي إلى القول إن اليد التي تريد افتعال فتنة مذهبية يجب أن تقطعالواضح أن مصر كدولة إقليمية كبرى لا تتعاطى مع لبنان أو أي دولة عربية أخرى في شكل ظرفي، بل في إطار تصور استراتيجي يخدم أهدافاً بعيدة المدى... والحركة المصرية في لبنان جزء من تحرك إقليمي وليست معزولة. من مظاهر الدور الإقليمي النشط أن ضغوط القاهرة مطلع الصيف الماضي وتهديد السيسي بعبور الحدود إلى مدينة سرت الليبية، ساهم في الدفع نحو التسوية، قبل أسبوعين في ليبيا، والتي يفترض أن تؤدي إلى انسحاب تركيا منها. ودفع الدور المصري في إطار صيغة التنسيق السداسية مع العراق والأردن، إلى إعادة تحريك دور الجامعة العربية التي عقدت اجتماعاً خلال شباط للتشديد على حل الدولتين للقضية الفلسطينية، تحضيراً للحوار العربي مع الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتزامن مع استضافة الحوار بين الفصائل الفلسطينية لتسريع خطوات المصالحة.وليس اعتماد "منتدى شرق المتوسط للغاز" القاهرة مقراً له بعيداً من استعادة القاهرة دورها الإقليمي خصوصاً بالنسبة إلى سلعة حيوية كهذه، ستكون مصر مركزاً لتغويز ما يستخرج من مخزون غازي في البحر، مع ما يعنيه ذلك من آفاق اقتصادية واعدة.بالنتيجة لا تقدم الدولة المصرية مساعدات للبنان كصدقة، فهي ليست من الدول الغنية، بل هي تقوم باستثمار سياسي والمساعدات إحدى أدواته، في إطار تصور استراتيجي لاستعادة المبادرة من الدول العربية الفاعلة.