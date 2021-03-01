مستشفى ميداني في البيال

تعمَل وزارة الصحة على إعداد الأوراق الخاصة بمستشفى ميداني ستقدمّه دولة الإمارات الى لبنان، تحت عنوان «المساعدة في مواجهة جائحة كورونا». وقد تواصل الحريري مع رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير، ناصر الشماع، وتباحث معه في إمكان إقامة المستشفى في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، قرب «البيال».