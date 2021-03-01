لبنان

الحريري الى موسكو وبرلين ولندن قريبا؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 06:28
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كتبت "الجمهورية": "ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية»، انّه اذا صحّ انّ الحريري يستعد لرحلة جديدة الى الخارج تشمل موسكو وبرلين وربما لندن، فإنّ هذا يعني انّ ولادة الحكومة غير واردة قريباً، بل هي مرشحة الى مزيد من التأخير المكلف. واعتبرت "انّ الضغط الأميركي المستجد على السعودية من باب ملف مقتل جمال الخاشقجي، كان يجب ان يشكّل فرصة أمام الحريري للتعجيل في تشكيل الحكومة". 
 
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