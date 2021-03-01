لبنان

حزب الله للراعي: الحل باستفتاء شعبي

Lebanon 24
01-03-2021 | 06:39
A-
A+
Doc-P-798371-637501777040048498.jpg
Doc-P-798371-637501777040048498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رأت مصادر حزب الله في إتصال مع جريدة "الأنباء الإلكترونية" ان "من حق الراعي أن يعبّر عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها، ونحن لا نمانع من مساعدة لبنان للخروج من محنته ونعلم أن هناك دولا صديقة للبنان كفرنسا باستطاعتها أن تساعد وتضغط  على الأفرقاء لطالما تعتبر مبادرتها ما تزال قائمة، لكننا نخشى أن يؤدي المؤتمر الدولي الى إنكشاف لبنان إسرائيلياً، لأن الدور الأكبر سيكون للولايات المتحدة الأميركية التي لا يهمها في المنطقة سوى أمن إسرائيل وهذا ما نخشاه ونتحفظ عليه".

 

واعتبرت مصادر الحزب أن "لبنان لا يمكن أن يكون محايدا، فهو مرتبط إرتباطاً وثيقا بمحيطه العربي والإقليمي، وأميركا لو كان يهمها أمر لبنان لكانت قد سهلت عملية تسليحه ليكون قادرا على مواجهة إسرائيل وردع خروقاتها البرية والجوية والبحرية. ولقد رأينا مصير الدول العربية التي جرى تدويل أزماتها كالعراق وليبيا. ونحن نعارض بشدة الإستقواء بالخارج أو طلب الوصاية"، وقالت المصادر إن "الجمهور الذي حضر الى بكركي لا يمثل كل اللبنانيين وهذا يتطلب استفتاءً شعبياً لا يتم بكبسة زر".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2021-03-01
08:45 | 2021-03-01
08:30 | 2021-03-01
08:30 | 2021-03-01
08:00 | 2021-03-01
06:41 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website