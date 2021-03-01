لبنان

حرب مستعرة بين الفرزلي و"الذباب الالكتروني"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2021 | 08:30
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أدرج مراقبون لمواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي التي انتشرت  ليل امس في اطار "الحرب المستعرة" بين الفرزلي وجمهور التيار الوطني الحر(بالدرجة الاولى من دون نفي مشاركة اطراف اخرى) على خلفية ملاحظات الفرزلي على اداء التيار ورئيسه جبران باسيل اضافة الى وصفه جمهور التيار على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الذباب الالكتروني".

 

وكان لافتا دخول اطراف مناوئة للتيار على الخط وتعمدها فضح رسائل نصية تدعو مناصري التيار الى المشاركة في التفاعل مع وسم على "تويتر" بعنوان  #الفرزلي_ في_ذمه_الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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