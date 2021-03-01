قيادي مسيحي: خطاب الراعي ثبّت رعاية بكركي للثورة

قال احد القياديين المسيحيين في حلقة حوارية امس لتقييم تحرك السبت في بكركي: "ان البطريرك الراعي تعمّد مجددا في خطابه تثبيت رعاية بكركي لفعل الانتفاضة والثورة كحق طبيعي بديهي للشعب اللبناني، وانه سائر الى النهاية في طرحه ومبادرته على الرغم من الضغوط على أمل أن يوصل هذا الحراك إلى خواتيم مرضية للخروج من الأزمات الخانقة التي تعصف بلبنان".