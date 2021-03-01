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لبنان
نائب سابق غادر ولم يعد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-03-2021
|
08:45
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لوحظ غياب احد النواب المسيحيين السابقين عن الساحة السياسية ما خلا بعض "التغريدات" التي يطلقها من حين الى آخر.
وتبيّن انه انتقل بشكل شبه كامل الى دولة خليجية حيث افتتح مكتبا لاعماله الخاصة، ويعود الى بيروت في زيارات عائلية متقطعة.
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