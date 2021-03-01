أحدهم وضعها في الإقامة الجبرية

تعليقاً على تأكيد أوساط "تيار المستقبل" ان الصيغة الحكومية التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية "بعدا ماشية ولم تتقدّم عليها اي مبادرة اخرى"، عقّب مصدر عوني قائلا: "الصيغة موجودة ولكن يبدو ان احدهم وضعها في الاقامة الجبرية".