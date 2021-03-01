لبنان

أحدهم وضعها في الإقامة الجبرية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2021 | 09:00
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تعليقاً على تأكيد أوساط "تيار المستقبل" ان الصيغة الحكومية التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية "بعدا ماشية ولم تتقدّم عليها اي مبادرة اخرى"، عقّب مصدر عوني قائلا: "الصيغة موجودة ولكن يبدو ان احدهم وضعها في الاقامة الجبرية".
 
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خاص "لبنان 24"

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