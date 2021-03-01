ارصدوا نتائج زيارة الوفد النيابي

قال احد نواب "تيار المستقبل" إن زيارة النائب بهية الحريري على رأس وفد الصرح البطريركي في بكركي اليوم تندرج في اطار جدول زيارات تحدد سابقا لشرح الموقف من الوضع الحكومي، وليس له علاقة مباشرة بحدث بكركي السبت الفائت".

ووفق مراقبين فان الموقف بعد الزيارة يعطي مؤشرا على التفاعل السني مع موقف الراعي.