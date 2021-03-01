لبنان

ارصدوا نتائج زيارة الوفد النيابي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2021 | 09:15
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قال احد نواب "تيار المستقبل" إن زيارة النائب بهية الحريري على رأس وفد الصرح البطريركي في بكركي اليوم تندرج في اطار جدول زيارات تحدد سابقا لشرح الموقف من الوضع الحكومي، وليس له علاقة مباشرة بحدث بكركي السبت الفائت".
ووفق مراقبين فان الموقف بعد الزيارة يعطي مؤشرا على التفاعل السني مع موقف الراعي.

لبنان

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