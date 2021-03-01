الرسالة ستليها زيارة

افادت معلومات من اوساط "التيار الوطني الحر" ان اتصالات تجري بين التيار ودوائر الفاتيكان، عبر وسطاء، بهدف متابعة الرسالة التي وجهها التيار الى البابا أخيرا عبر السفارة البابوية في بيروت ومن دون المرور ببكركي.

ويتولى جزء من هذه الاتصالات رجال دين عراقيون مقيمون في بيروت ويشاركون في التحضيرات لزيارة البابا فرنسيس للعراق.