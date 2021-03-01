تغييرات أمنية في طرابلس

تشهد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في طرابلس "نفضة" كبيرة بعد تسلم ضابط جديد مهامه مباشرةً بعد الاحداث التي شهدتها طرابلس اخيرا، وادت الى اصابة عدد من ضباط وعناصر "الشعبة".وتفيد المعلومات ان عددا لا بأس به من العناصر والرتباء تم نقله الى مراكز اُخرى، واستقدمت بديلا عنهم عناصر جديدة لتشكيل فريق عمل بقيادة الضابط الجديد.