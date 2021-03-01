منخفض جوي بارد سيؤثر على لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا باردا يسيطر على البحر الأسود وتركيا سوف يؤثر تدريجياً على لبنان وساحل سوريا وفلسطين اعتباراً من ظهر اليوم الاثنين فيتحوّل الطقس الى ممطر حتى يوم الخميس المقبل.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس مع تقدم الايام 1200 متر.

امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات البرد ستضرب لبنان وساحل سوريا وستكون حصة الامطار كدرجة اولى من نصيب المناطق الشمالية والوسطى في لبنان (45-60مم)، الممتدة من عكار وطرابلس نحو الكورة وزغرتا وبشري وشكا والبترون وجبيل وكسروان والمتن وبيروت وبعبدا والشوف وعاليه وبحمدون والناعمة، امّا الجنوب والبقاع فله الحصة الأقل من الهطولات (15-40مم).

طقس اليوم الاثنين ممطر اعتباراً من ساعات الظهيرة مع عواصف رعدية محلية تترافق مع تراجع بدرجات الحرارة وتشتد الامطار بين بعد ظهر الثلاثاء ويوم الأربعاء.

الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 13 درجة ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 5 ليلا

- [ ] على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 4 ليلا

على الجبال 2000 متر: 5 نهاراً و -1 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: بين 67 و 75%