عبد الصمد في يوم الدفاع المدني: لا يمكن اختصار رسالتكم في يوم واحد

غردت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد عبر حسابها عبر "تويتر"، قائلة: "في اليوم العالمي للدفاع المدني، شكر وتقدير لكل عنصر من عناصركم، ولا يمكن اختصار رسالتكم الإنسانية وجهودكم الكبيرة في يوم واحد. أنتم الجندي المجهول المعلوم بتضحياته لتأمين الحماية لنا ومواجهة الأخطار رغم كل ظروفنا الصعبة".