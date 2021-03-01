لبنان

هل تستمر المستشفيات بالفوترة على أساس 1500 ليرة؟

Lebanon 24
01-03-2021 | 09:32
A-
A+
Doc-P-798431-637501881812650994.jpg
Doc-P-798431-637501881812650994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، ألّا قرار رسميا باعتماد تسعيرة الدولار على اساس 3900 ليرة في بعض المستشفيات، مشيرا الى انه طلب، من خلال كتب أرسلها الى الجهات الضامنة، أن تصبح الفوترة وفق 3900 ليرة، بانتظار الجواب.

وشدد هارون على أنه لا يمكن ان تستمر المستشفيات بالفوترة على أساس 1500 ليرة، خصوصا أن غالبية المستلزمات الطبية تُدفع وفق سعر السوق، داعياً الدولة الى تحمل مسؤولياتها والعمل على تطبيق سعر المنصة.

وعن وضع المستشفيات بعد فترة الاقفال العام، أشار هارون الى أن هناك تغييرا بسيطا في قدرتها على الاستيعاب، كاشفاً أن نسبة الوفيات عالية وحالة الاصابات أصعب من قبل، عازياَ ذلك الى تأخر المصابين في المجيء الى المستشفى.

وتخوف هارون من ازدياد أعداد المصابين مع الفتح التدريجي للبلد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:57 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:32 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2021-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2021-03-01
12:48 | 2021-03-01
12:41 | 2021-03-01
12:30 | 2021-03-01
12:27 | 2021-03-01
12:00 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website