لبنان

قطع الطريق لبعض لوقت أمام فرع "مصرف لبنان" في طرابلس (صور)

Lebanon 24
01-03-2021 | 09:44
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قطع عدد من المعتصمين الطريق أمام فرع "مصرف لبنان" في طرابلس لبعض الوقت.، حيث تجمّعوا في منتصف الطريق، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد توجهت إلى المكان دورية من الجيش وقوى الأمن الداخلي. 
 
ولاحقاً، أعيد فتح الطريق. 
 
 
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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