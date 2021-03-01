اللواء خير تفقّد مركز "مؤسسة الطوارئ الاجتماعية" في طرابلس

تفقد أمين عام الهيئة العليا للاغاثة، اللواء الركن محمد خير، مركز "مؤسسة الطوارئ الاجتماعية" في طرابلس والتقى بالسيدة مايا حبيب حافظ ومتطوعي المؤسسة.



وأثنى اللواء خير على عمل المؤسسة، مشيدا بالجهود المبذولة من المتطوعين في المؤسسة التي تنشط وتعمل منذ ثلاث سنوات.

وشكر خير السيدة حبيب على وقوفها الى جانب اهالي مدينة طرابلس ومنطقتها التي تعاني منذ سنوات طويلة.



من جهتها اشارت السيدة حبيب إلى أنّ المؤسسة تقوم بعملها على قدر المستطاع وان المساعدات تكاد تلبي جميع المحتاجين.

كما طالبت بتامين المساعدة السريعة من المؤسسات الكبرى للوقوف جنباً الى جنب في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الجميع.

وختمت حبيب كلامها بالشكر الكبير للواء خير على زيارته ووقوفه الى جانب مدينة طرابلس والمؤسسة.