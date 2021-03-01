لبنان

البطريرك الراعي يستقبل وفداً من كتلة "المستقبل"

Lebanon 24
01-03-2021 | 11:04
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، وفداً من كتلة "المستقبل" النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري. 
 
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