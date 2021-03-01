لبنان

"ديبكا": تخوّف من مواجهة واسعة تشمل لبنان.. "إسرائيل" تدرس الرد على إيران (صورة)

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-798461-637501939241772591.jpg
Doc-P-798461-637501939241772591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنّ "إسرائيل" تنظر في الرد على الهجوم الصاروخي الذي طال السفينة الإسرائيلية قبالة ساحل عمان يوم الجمعة الفائت، مشيراً إلى إنّها تدرس خطواتها في سياق علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية والخليج، وذلك بعد التطبيع مع الإمارات والبحرين أواخر العام الماضي.

ونقل الموقع عن "مصادره" قولها إنّ المياه في المنطقة المذكورة مليئة بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، مرجحاً أن يكون الأخير وراء استهداف السفينة الإسرائيلية بالصواريخ في طريقها إلى سنغافورة. وقال الموقع إنّ الانفجارات خلّفت ثقوباً على جانبي السفينة (الصورة أدناه)، من دون أن تسفر عن إصابات.
 
 
الصورة للثقوب التي خلفتها الانفجارات نقلاً عن "ديبكا" 
 
وفي تقريره، قال الموقع إنّ الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين يؤكدون أنّ "هذا الهجوم لا يمكن أن يمر من دون رد"، مضيفاً: "لكنّهم يدركون أنّ المسألة تتطلب دراسة دقيقة، إذ يمكن للرد على إيران أن يولّد هجمات إيرانية مضادة ومتسارعة، وقد تجر هذه الهجمات وكلاءها (وكلاء إيران) وحلفاءها في لبنان وسوريا والعراق وقطاع غزة". وهنا، حذّر الموقع: "قد تندلع مواجهة واسعة ذات تداعيات يصعب السيطرة عليها".

وعليه، اعتبر الموقع أنّه يتعيّن على "إسرائيل" النظر إلى السياق الأوسع قبل الرد على إيران، كاتباً:

• "هل يمكن للحادث أن يُستخدم لشن هجوم مباشر على هدف نووي إيراني – على الرغم من أنّ عملاً مماثلاً قد يعرقل مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الديبلوماسية؟
• هل يتعيّن على "إسرائيل" التصرّف بحذر كافٍ للامتناع عن إفساد خطط بايدن الخاصة بإيران؟
• هل يمكن لضربة "إسرائيلية" ضد إيران أن تثني السعوديين عن إطلاق مبادرتهم إزاء طهران؟".

نتنياهو يتهم إيران
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باللوم على إيران في تفجير السفينة الإسرائيلية، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" سترد. وفي اتهامه لإيران، قال نتنياهو: "كانت حقا عملية إيرانية...هذا واضح". وعندما سئل عما إذا كانت "إسرائيل" سترد على حادث الجمعة قبالة ساحل عمان، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه "منع إيران من تطوير قدرات نووية". من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي أن إيران" تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها "إسرائيلي".

ويأتي تصريح نتنياهو هذا بعدما أفادت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى إيران، علي خامنئي، أمس الأحد بأنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، هو انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة". ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الصحيفة قولها إنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية يثبت أن زمن اضرب واهرب قد ولى".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-03-01
16:39 | 2021-03-01
16:31 | 2021-03-01
16:27 | 2021-03-01
16:20 | 2021-03-01
16:05 | 2021-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website