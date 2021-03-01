"ديبكا": تخوّف من مواجهة واسعة تشمل لبنان.. "إسرائيل" تدرس الرد على إيران (صورة)

الصورة للثقوب التي خلفتها الانفجارات نقلاً عن "ديبكا"

وفي تقريره، قال الموقع إنّ الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين يؤكدون أنّ "هذا الهجوم لا يمكن أن يمر من دون رد"، مضيفاً: "لكنّهم يدركون أنّ المسألة تتطلب دراسة دقيقة، إذ يمكن للرد على إيران أن يولّد هجمات إيرانية مضادة ومتسارعة، وقد تجر هذه الهجمات وكلاءها (وكلاء إيران) وحلفاءها في لبنان وسوريا والعراق وقطاع غزة". وهنا، حذّر الموقع: "قد تندلع مواجهة واسعة ذات تداعيات يصعب السيطرة عليها".وعليه، اعتبر الموقع أنّه يتعيّن على "إسرائيل" النظر إلى السياق الأوسع قبل الرد على إيران، كاتباً:• "هل يمكن للحادث أن يُستخدم لشن هجوم مباشر على هدف نووي إيراني – على الرغم من أنّ عملاً مماثلاً قد يعرقل مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الديبلوماسية؟• هل يتعيّن على "إسرائيل" التصرّف بحذر كافٍ للامتناع عن إفساد خطط بايدن الخاصة بإيران؟• هل يمكن لضربة "إسرائيلية" ضد إيران أن تثني السعوديين عن إطلاق مبادرتهم إزاء طهران؟".ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باللوم على إيران في تفجير السفينة الإسرائيلية، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" سترد. وفي اتهامه لإيران، قال نتنياهو: "كانت حقا عملية إيرانية...هذا واضح". وعندما سئل عما إذا كانت "إسرائيل" سترد على حادث الجمعة قبالة ساحل عمان، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه "منع إيران من تطوير قدرات نووية". من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي أن إيران" تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها "إسرائيلي".ويأتي تصريح نتنياهو هذا بعدما أفادت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى إيران، علي خامنئي، أمس الأحد بأنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، هو انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة". ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الصحيفة قولها إنّ "الهجوم على السفينة الإسرائيلية يثبت أن زمن اضرب واهرب قد ولى".