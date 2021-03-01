أمانة السجل العقاري وأمانتا المساحة في سرايا صيدا استأنفت عملها

استأنفت صباح اليوم أمانة السجل العقاري وامانتا المساحة لصيدا وصور عملها في سرايا صيدا الحكومية، بعد اقفالها لمدة أسبوع اثر تسجيل إصابة موظف بفيروس كورونا، وبدأت باستقبال معاملات المواطنين وفقاً لبروتوكولات التدابير الوقائية المرعية الإجراء، حيث عملت عناصر من المكتب الإقليمي لأمن الدولة في محافظة لبنان الجنوبي، على تنظيم آلية دخول المواطنين، لتقديم معاملاتهم في الإدارات المعنية، ومن ثم تسليمها لهم بعد إنهائها في باحة السرايا، منعاً للاكتظاظ والتجمعات ، للحد من مخاطر انتشارالوباء.