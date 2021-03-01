لبنان

سعد: التفاهم على مرحلة إنتقالية إنقاذية هو الحل

Lebanon 24
01-03-2021 | 12:58
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غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": "الإنقاذ من مخاطر الإنهيارات، ليس بالرعاية الخارجية أو التبعية أو الإستقطاب الطائفي، إن في ذلك تعظيم للمخاطر".

اضاف:"التفاهم على مرحلة إنتقالية إنقاذية نحو بناء الدولة الوطنية العصرية الديموقراطية العادلة، هو الحل الوطني الآمن لو كنتم تفعلون".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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