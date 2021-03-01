سعد: التفاهم على مرحلة إنتقالية إنقاذية هو الحل

غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر": "الإنقاذ من مخاطر الإنهيارات، ليس بالرعاية الخارجية أو التبعية أو الإستقطاب الطائفي، إن في ذلك تعظيم للمخاطر".اضاف:"التفاهم على مرحلة إنتقالية إنقاذية نحو بناء الدولة الوطنية العصرية الديموقراطية العادلة، هو الحل الوطني الآمن لو كنتم تفعلون".