وهبه عقد اجتماعاً مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث "E3"

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، اجتماعاً مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث "E3" حضره سفير ألمانيا، أندرياس كيندل، ونائبة رئيسة البعثة البريطانية أليسون كينغ والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية، سيباستيان لوسولنييه، الذين وضعوه في أجواء الجهود التي تبذلها حكوماتهم من اجل اعادة احياء الاتفاق النووي "Jcpoa".

ورحّب الوزير وهبه بتلك الجهود معتبرا ان التزام الدول الموقعة على الاتفاق النووي ببنوده وبقرار مجلس الامن رقم 2231 الصادر في العشرين من تموز العام 2015 من شأنه ان يُسهم في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ويُعزز من فرص الوصول الى منطقة شرق اوسطية خالية من أسلحة الدمار الشامل.

كما اعتبر الوزير وهبه ان إعادة إطلاق الخوار البناء بين الاطراف في الاتفاق المذكور هو السبيل الامثر نجاحا لإحياء الاتفاق النووي من اجل تعزيز فرص التوصل الى حلول مرجوة للعديد من الازمات في المنطقة.

وعرض الوزير وهبه مع سفير اليمن لدى لبنان عبدالله عبد الكريم الاوضاع والتطورات التي تمر بلاده خصوصا بعد اشتداد ابحصار على مأرب والحُديدة.

وتمنى الوزير وهبه على جميع الاطراف اليمنية سلوك طريق الحوار الوطني الداخلي لانه يبقى الاكثر أمانا والاقل ضررا من أجل الخروج من الازمات التي يعانيها اليمن الشقيق حاليا.





واليوم تسلم الوزير وهبه نسخة عن اوراق اعتماد السفير الجديد للنروج لدى لبنان مارتن ايترفيك وسفير رومانيا الجديد لدى لبنان رادو ماردار تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.