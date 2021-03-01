الجيش: خروق جوية وبحرية معادية في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 10.05 ولغاية الساعة 19.15 تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي بيان آخر، افادت انه "بتاريخ 28 / 2 / 2021 اعتبارا من الساعة 15.45 ولغاية الساعة 21.10، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 240 مترا، وأقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".